Мейвезер не тренировался перед боем в Японии

Новости спорта: Легендарный американский боксер поблагодарил японца Тенсина Нацукаву.

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер поделился мнением о выставочном поединке с Тенсином Нацукавой, победу в котором он одержал уже в первом раунде.

"Я хочу поблагодарить Тенсина за шоу. Нацукава до сих пор не побеждён, я сделал это только для того, чтобы развлечь фанатов. Я сказал: "Почему бы и нет?". Я всё ещё в отставке, все ещё 50-0. Тенсин — настоящий чемпион и крутейший боец. Тенсин, держи голову выше. Я хочу, чтобы фанаты со всего мира поддержали его. Он отличный парень и великолепный чемпион.

Был ли у меня был тренировочный лагерь перед этим боем? Я несколько раз захаживал в зал и потренировался с молодым чемпионом Дакуаном Мэйсом. Теперь я называю его чемпионом. Он может им стать. Он молод, ему есть чему научиться, но у него всё будет в порядке", — цитирует Мейвезера BoxingScene.