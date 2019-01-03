Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

Новости спорта: Украинский абсолютный чемпион Александр Усик получил очередное признание спортивных СМИ.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик стал лучшим боксером года по версии BoxingScene.

На звание лучшего боксера года претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака, Джош Уоррингтон.

В 2018 году Александр Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, победив Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева. Перед боем с россиянином Усик владел поясами WBO и WBC в тяжелом весе, а после победы над Гассиевым украинец стал обладателем еще двух титулов WBA и IBF.

Также в ноябре Усик успешно защитил свои чемпионские титулы. В Манчестере он нокаутировал британца Тони Беллью.

Напомним, Усик стал лучшим боксером по версии ESPN, Yahoo! Sports, WBA и The Ring.