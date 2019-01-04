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Усик: Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать

Усик: Нужно быть чуть-чуть &quot;больным&quot;, упертым и пахать
08:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик рассказал, как побороть лень.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик в интервью проекту "Сильные" дал советы как бороться с ленью и болью.

– Феномен Александра Усика – это сила воли, труд, везение, физиология? Как вы сами оцениваете то, что дало вам толчок, чтобы стать тем, кем вы сейчас являетесь?

– Какие-то составляющие конечно есть. Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать.

– Иногда бывают такие моменты, когда тебе сложно, возникают мысли бросить это дело. К чему прислушиваться: что это не мое из-за того, что сложно, или нужно перебороть себя и работать дальше?

– Нужно увидеть какой-то знак. Я же тоже не сразу… Я трудился, трудился и мне понравилось. Мне в первую очередь понравилось то, что я делаю: этот бокс, эти шахматы такие. Многие говорили, что у тебя ничего не получится, не делай этого. Но вот шел, как-то делал. Я очень благодарен тренеру Лапину Сергею Юрьевичу. Меня не брали в клуб, а он взял, и все получилось.

– Считаете ли лень своим самым серьезным врагом и как вы с ней боритесь?

– Я вообще считаю, что лень – это враг человечества, всех людей. Я гоню ее прочь, а когда у меня трудная работа идет, я даже чуть-чуть издеваюсь над ней [смеется].

– Как себя заставить побороть лень?

– Нужно двигаться. Если нужно бежать 10 км, а тебе не хочется, то нужно бежать. Нужно все делать наоборот. Еще и сильно бежать.

– Вы как-то рассказывали о разговорах с болью. Как разговаривать со своей болью, когда ты через боль делаешь какое-то дело?

– Нужно немножко быть актером. Нужно ее представлять. Она такая гадюка, которая сидит и где-то болит, в колене, в спине. Нужно улыбнуться ей и работать далее.

– Это как бы психологическое самолечение, да?

– Я же говорю, что надо быть чуть-чуть неадекватным. Она же не пройдет, а тебе же нужно сделать это упражнение, и она как бы тебя ограничивает. Конечно, не нужно допускать, чтобы это было. Нужно делать всяческие упражнения и массажи, чтобы ее не было, но если она уже случилась, то нужно через боль…

Усик - лучший боксер 2018 года по версии BoxingScene

В этом же интервью Усик рассказал, как справляется со своей звездностью и о том, что боксирует для каждого украинца.

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