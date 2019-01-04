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Соперник Пакьяо Бронер рассказал, как сидел в тюрьме

Соперник Пакьяо Бронер рассказал, как сидел в тюрьме
10:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский боксер Эдриен Бронер рассказал о непростом этапе своей жизни.

Бывший обладатель титулов в четырех дивизионах Эдриен Бронер рассказал о том, что помогло ему вернуться в бокс после небольшого тюремного заключения.

Напомним, в 2016-м году американца обвинили в нападении и разбое при отягчающих обстоятельствах, отправив его за решетку на 10 дней, а в следующем году боксера приговорили к нескольким дням тюрьмы за то, что он избил человека, выигравшего его в боулинг.

"В тюрьме я тогда подумал: "Что со мной будет, если продолжу так себя вести? Буду продавать наркотики? Нет". И тогда решил, что. Вдруг понял, что мне нужно боксировать. Решил, если на то воля Божья, то буду боксировать.

Через пару дней меня отпустили, и я сразу убежал в зал. А теперь у меня бой с Мэнни Пакьяо. Я в жизни тогда не подумал бы, что доберусь до этого", - рассказал Бронер каналу Showtime.

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Напомним, 19 января Эдриен в титульном поединке встретится с филиппинцем Мэнни Пакьяо, бой пройдет в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что в конце декабря Бронера арестовали за неявку на судебное заседание.

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