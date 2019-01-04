Майки Гарсия: Я начал сам контролировать ход своей карьеры

Новости спорта: Американец Майки Гарсия доволен как развивается его карьера.

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия, который является свободным агентом, рассказал о преимуществах быть независимым боксёром. Майки уточнил, что у него есть необходимая свобода выбора, что даёт возможность договориться о поединке с любым соперником.

«Будучи развивающимся бойцом, у меня был отличный опыт работы с Топ Ранк. Они всегда знают, как нужно продвигать бойца, как управлять его карьерой и в каком темпе его развивать, чтобы получить поединок за титул, продвинуть в рейтингах и так далее. В конце у нас были разногласия, которые касались финансовой составляющей спорта. Это был как брак, в котором ничего не получилось, где люди расстались и развелись. Я начал строить трудовые отношения с людьми, которые начали предлагать свои помощь и услуги. С такими людьми, как Хэймон, Шефер, ДиБелла, Эспиноза.

Я начал сам контролировать ход своей карьеры. Я всё контролирую. Я могу получить бой, который хочу и требовать что угодно, и двигаться в том направлении, которое будет лучшим для меня, а не для кого-то другого. Я делаю то, что необходимо для меня, моего будущего, моей карьеры и моего наследия», - сказал Гарсия.

Напомним, что в своём следующем поединке Майки Гарсия встретится с чемпионом IBF в полусреднем весе Эрролом Спенса. Бой состоится 16 марта в Техасе и будет транслироваться по системе PPV на телеканале FOX.