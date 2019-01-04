Андре Уорд хочет большие деньги за бой с Усиком

Новости спорта: Специалисты сомневаются, что команда украинца способна предложить американцу необходимую сумму.

Непобежденный американец Андре Уорд хочет получить большую сумму денег за возвращение на ринг. Вряд ли возможный бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком сможет принести сумму, которая устроит Уорда. Про это сайту BoxingScene.com рассказал Джо Галлахер - тренер чемпиона WBA в супертяжелом весе Каллума Смита.

«Андре Уорд хочет большие деньги за возвращение на ринг. Не думаю, что Усик когда-нибудь будет иметь бой с Уордом. Я знаю, что Андре хочет встретиться с Усиком, чтобы побороться за чемпионские пояса, но я не думаю, что такой поединок заполнит стадионы в Украине, Великобритании или США», - заявил Галлахер.

Непобежденный 34-летний американец может возобновить карьеру ради боя с Усиком, который готов провести еще один поединок в этом дивизионе именно с Уордом.

Генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщал, что Уорд рассматривается как один из возможных соперников Усика.

Андре Уорд закончил карьеру и не дрался с лета 2017 года. В его активе 32 боя, все из которых завершились победой американца.