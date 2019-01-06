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Промоутер: Тайсон Фьюри - народный чемпион

Промоутер: Тайсон Фьюри - народный чемпион
05:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Фрэнк Уоррен уверен, что его подопечный сможет победить Энтони Джошуа.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный сейчас более востребован в боксе, чем Энтони Джошуа.

"Тайсон - народный чемпион. Я думаю, что сейчас он гораздо более привлекателен, чем Энтони Джошуа. Кто бы ни стал следующим соперником Фьюри, если этот бой пройдет в Британии, все билеты будут распроданы, независимо от места проведения.

Тайсон хочет только большие бои, а таковыми можно назвать только два — реванш против Деонтея Уайлдера и поединок против Джошуа. Но Энтони даже слышать не хочет о таком поединке, потому что знает, что его ждет фиаско", — цитирует Уоррена BBC.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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