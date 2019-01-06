Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
Мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на Евро
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
В Примере был забит самый быстрый гол сезона (Видео)
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Цуренко упустила победу в финале турнира в Брисбене
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)
Конкурент Лунина пропустил курьезный гол после удара с центра поля (Видео)

Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
11:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Британец считает, что его бой с украинцем будет трудно продать простому зрителю.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что не рассматривает возможность проведения встречи с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, чей дебют в супертяжелом дивизионе запланирован на 2019 год.

"Сейчас для меня есть пять вариантов – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил и Джаррелл Миллер.

Александр Усик? Он хороший боксер, но его никто не знает. Он не разговаривает на английском. Я хочу сказать, что это не самый большой бой для меня. Конечно, настоящие любители бокса будут смотреть наш с ним поединок. Но представьте, насколько трудно будет продать этот поединок простому зрителю", – цитирует Уайта Boxingnews24.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Диллиан Уайт, WBC Silver.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леся Цуренко - Каролина Плишкова: где и когда смотреть финал турнира в Брисбене
02 Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
03 Цуренко - Плишкова: букмекеры дали прогноз на финал в Брисбене
04 Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
05 Женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на Евро-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь