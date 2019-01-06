Уайт оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Новости спорта: Британец считает, что его бой с украинцем будет трудно продать простому зрителю.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что не рассматривает возможность проведения встречи с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, чей дебют в супертяжелом дивизионе запланирован на 2019 год.

"Сейчас для меня есть пять вариантов – Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Доминик Бризил и Джаррелл Миллер.

Александр Усик? Он хороший боксер, но его никто не знает. Он не разговаривает на английском. Я хочу сказать, что это не самый большой бой для меня. Конечно, настоящие любители бокса будут смотреть наш с ним поединок. Но представьте, насколько трудно будет продать этот поединок простому зрителю", – цитирует Уайта Boxingnews24.