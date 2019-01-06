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Майки Гарсия: Я уже несколько раз выиграл бой со Спенсом в своей голове

Майки Гарсия: Я уже несколько раз выиграл бой со Спенсом в своей голове
17:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский боксер Майки Гарсия верит, что сможет легко победить своего соперника.

Обладатель титула WBC в легком весе Майки Гарсия рассказал о том, что мотивировало его провести поединок против чемпиона IBF в полусреднем весе Эррола Спенса.

"Если я перестану проводить такие бои, как со Спенсом, то меня все забудут. Именно поэтому я сделал все, чтобы заполучить этот поединок. На самом деле переговоры прошли очень легко. Я действительно благодарен его команде и самому Спенсу за то, что приняли вызов. Он мог выбрать другие поединки, но этот бой имеет смысл для нас обоих.

Спенс действительно взлетел и стал монстром дивизиона, и тогда я сказал: "Знаете что?! Давайте-ка просто подеремся с ним". У меня были и другие варианты, но была цель заполучить поединок со Спенсом. Я не вижу, как могу проиграть Спенсу. В своей голове я уже выиграл бой несколько раз", - цитирует Гарсию Boxing Scene.

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Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия.
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