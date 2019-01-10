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Forbes ожидает от Усика и Ломаченко самых денежных боев в 2019 году

Forbes ожидает от Усика и Ломаченко самых денежных боев в 2019 году
00:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Авторитетный журнал Forbes составил список пяти самых больших денежных боев, которые должны состояться в 2019 году.

В 2018 году в боксе состоялось достаточно ярких поединков, которые собрали много зрительского интереса и позволили их организаторам и участникам существенно заработать. Канело Альварес провел реванш с Геннадием Головкиным, Деонтей Уайлдер сразился с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри, а Александр Усик победил Мурата Гассиева.

Теперь пришло врем заглянуть в ближайшее будущее, поэтому авторитетный журнал Forbes составил список пяти самых больших денежных боев, которые должны состояться в 2019 году. Они могли бы принести огромные деньги и привлечь интерес множества зрителей. "Это те бои, которые мы хотим. Эти бои нам нужны. Эти бои мы заслуживаем", - описывает их издание.

В пятерку попали и два боя с украинскими боксерами – Василием Ломачено и Александром Усиком против Майки Гарсии и Андре Уорда соответственно.

Также в пятерку попали боя Альварес – Джейкобс, Головкин – Чарло и Спенс – Турман.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
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