Макгрегор бросил вызов именитому боксеру

Новости спорта: Звездный ирландец может провести второй боксерский поединок..

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может встретиться в ринге с экс-чемпионом Поли Малиньяджи.

Как сообщает BoxingKingdom, стороны спортсменов ведут переговоры о поединке.

Напомним, Малиньяджи помогал Макгрегору готовится к бою против Флойда Мейвезера. После того как, ирландец выложил видео со спарринга, где он отправил в нокдаун Поли, отношения между спортсменами испортились.

Ранее Малиньяджи заявил, что Макгрегор боится провести поединок с ним.

Отметим, что Макгрегор бросил вызов кикбоксеру Тенсину Насукаве, который ранее уступил Флойду Мейвезеру в выставочном поединке.