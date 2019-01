Фьюри обратился к Уайлдеру

Поединок Фьюри и Уайлдера провели поединок первого декабря. Победителя определить не удалось, судьи выставили ничейный результат. В ходе матча Тайсон дважды оказывался в нокдауне, в том числе и в последнем, 12-м раунде.

«Сейчас я просто поддерживаю свою физическую форму. Я сейчас в такой же форме, как и тогда. Я готов к бою. Уайлдер, давай устроим бой. Не обосрись, приятель!» — сказал Фьюри Boxing on BT Sport.

"Wilder, let's get the fight made. Don't **** yourself now mate!"

