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Лео Санта Крус: Гарсия победит Ломаченко

Лео Санта Крус: Гарсия победит Ломаченко
18:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Боксер полулегкого веса Лео Санта Крус считает, что Ломаченко может уступить в потенциальном поединке с Гарсией.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус считает, что Майки Гарсия может победить в поединке против обладателя титулов WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

"Ломаечнко - отличный парень, отличный боец. Он очень умелый. Сложно найти бойца, который смог бы одолеть его в этой весовой категории. Но я знаю, кто может его победить.

Это Майки Гарсия. Думаю, он победит Ломаченко. Думаю, у него все для этого есть. Ломаченко устроит ему тяжелый бой, но как только Майки подловит момент – он его нокаутирует.

Гарсия очень талантлив. Всегда, когда он выходил в ринг с соперниками - он знал, что с ними делать, как боксировать против них. Все говорят, что когда поднимаешься в весе, то теряешь прежнюю силу. Но у Майки она осталась. Я думаю, это называется даром от Бога", – цитирует Санта Круса Xicana Boxing.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Лео Санта Крус.
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