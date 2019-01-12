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Промоутер Фьюри назвал сроки реванша с Уайлдером

Промоутер Фьюри назвал сроки реванша с Уайлдером
07:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Реванш Тайсона Фьюри с Уайлдером состоится до июня и может пройти в США.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о ходе подготовки к реваншу его подопечного с американцем Деонтеем Уайлдером.

"Сейчас мы пытаемся договориться об этом поединке. Абсолютно все хотят увидеть реванш, включая фанатов и самих бойцов, что не мало важно. Местом встречи, похоже, вновь станет США, так как именно там находятся самые большие деньги. Лас-Вегас был бы идеальным вариантом.

Мне больше не хочется возвращаться в Калифорнию, ведь просто не понравилось работать с их местной комиссией. Там было много вещей, которые не понравились обеим сторонам. Прямо сейчас Тайсон находится в спортзале и активно готовится к этому событию. Думаю, бой состоится до июня", - цитирует Уоррена Mirror.

Напомним, бой между боксерами состоялся в начале декабря прошлого года. Несмотря на два нокдауна, бой между боксерами завершился вничью, и теперь они планируют провести реванш.

Отметим, что Фьюри уже начал подготовку к реваншу с Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Бокс новости.
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