Уайт очень хочет сразиться с Фьюри

Новости спорта: Британец считает Тайсона одним из сильнейших боксеров в мире.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил о готовности провести поединок со своим соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Я очень хотел бы сразиться с Фьюри. Это был бы большой бой, ведь Тайсон – один из сильнейших боксеров в мире. Он создает такие проблемы на ринге, которые не может создать любой другой боец. Его рост, неловкость и боксерские способности просто невероятные. Конечно, я бы его победил.

Я никогда не пытался бы его переиграть. Я бы попытался одержать победу нокаутом. Большинство людей пытаются бить ему в голову, забывая о корпусе. Деонтей Уайлдер вообще не бил в корпус и из-за этого не смог победить. У меня намного лучше комбинации и сильнее удар, так что я верю в победу над Фьюри", - цитирует Уайта Talksport.