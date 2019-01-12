Реванш Уайлдер - Фьюри пройдет в США

Новости спорта: Фрэнк Уоррен прокомментировал организацию реванша Уайлдер - Фьюри.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в интервью ESPN, как продвигаются переговоры о втором поединке между Тайсоном Фьюри и чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

«В данный момент мы работаем над организацией матча-реванша, — сказал Уоррен. — Все хотят этого боя, но самое главное — боксеры хотят его. Местом проведения наверняка станет США, поскольку там больше денег. Тайсон был разочарован судейством в первом поединке, я тоже, так что нам предстоит решить много вопросов, но они хотят, чтобы бой прошел в США, скорее всего во втором квартале, не позднее июня. Возможное место проведения — Лас-Вегас. Я не хотел бы возвращаться в Калифорнию. Мне не понравилось работать со спортивной комиссией Калифорнии, и там было еще много вещей, которые мне не понравились».

Уоррен также отметил, что вопреки утверждениям Эдди Хирна вести переговоры с командой Уайлдера совсем не сложно. «Он много чего говорит, но говорить и делать — разные вещи, — заявил промоутер. — Мы — простые люди. Тайсон — самый простой человек, проще не бывает, и он готов драться с кем угодно. Он ездил в Германию боксировать с Кличко, он ездил в Америку боксировать с Уайлдером. Все сложности возникают только из-за Барри и Эдди Хирнов. Джошуа — их денежная корова, которую они хотят доить как можно дольше».