Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин

Новости спорта: Оскар де ла Хойя рассказал о возможности проведения третьего боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о перспективе организации третьего поединка Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным. По словам функционера, переговоры относительно этого боя начались.

«Мы начали предварительные переговоры о такой встрече. Она может пройти 4 мая, на праздник „Синко дель Майо“, это самый большой уик-энд в мире бокса. Альварес готов к третьей схватке, он хочет драться с любым соперником, который сделает его великим. Такая встреча может пройти в Лас-Вегасе, переговоры начались», — приводит слова де ла Хойи ESPN.

В прошлом Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели две встречи. В первом поединке была зафиксирована ничья, а второй бой завершился в пользу Альвареса.