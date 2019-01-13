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Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин

Стартовали переговоры о третьем бое Альварес - Головкин
08:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Оскар де ла Хойя рассказал о возможности проведения третьего боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о перспективе организации третьего поединка Сауля Альвареса с Геннадием Головкиным. По словам функционера, переговоры относительно этого боя начались.

«Мы начали предварительные переговоры о такой встрече. Она может пройти 4 мая, на праздник „Синко дель Майо“, это самый большой уик-энд в мире бокса. Альварес готов к третьей схватке, он хочет драться с любым соперником, который сделает его великим. Такая встреча может пройти в Лас-Вегасе, переговоры начались», — приводит слова де ла Хойи ESPN.

В прошлом Сауль Альварес и Геннадий Головкин провели две встречи. В первом поединке была зафиксирована ничья, а второй бой завершился в пользу Альвареса.

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Альварес-Головкин.
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