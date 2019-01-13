Бокс. Джойс и Ортис могут провести бой

Новости спорта: Супертяжи Джо Джойс и Луис Ортис близки к подписанию контракта на бой

Сэм Джонс, менеджер серебряного призера Олимпиады-2016 Джо Джойса (7-0, 7КО), сообщил в соцсетях, что следующим соперником его боксера «с вероятностью 95 или даже 96 процентов» станет известный кубинский супертяжеловес Луис Ортис.

Переговоры о бое начались вскоре после того как Джойс бросил вызов Ортису после победы нокаутом в первом раунде над Джо Хэнксом 1 декабря 2018 года. Комментируя это, Ортис отметил, что его главной задачей является выход на матч-реванш с Деонтеем Уайлдером, однако он готов выйти на Джойса уже в следующем бою. «С удовольствием встречусь с Джойсом и с удовольствием нанесу ему первое поражение в карьере, — заявил кубинец. — Я не отказываюсь от боев, а это первый случай, когда мне бросили вызов».

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