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Промоутер Головкина опроверг информацию о подписании контракта с DAZN

Промоутер Головкина опроверг информацию о подписании контракта с DAZN
17:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: По словам Тома Лефллера, Геннадий Головкин не подписал соглашение со стриминговой платформой.

Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Лефллер заявил, что информация о подписании контракта его клиента со стриминговой платформой DAZN – неправда.

"Когда Геннадий решит, что хочет делать, он сделает официальное объявление. Лучше всего дождаться официального объявления. Сейчас он самый востребованный свободный агент. На какую бы платформу он ни пошел, он несет огромную ценность.

Бой Альвареса с Головкиным по-прежнему остается одним из самых больших поединков в боксе. Теперь Геннадий – народный чемпион. У него нет обязательных защит и санкционных сборов", – приводит слова Леффлера Boxingnews24.

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Стоит отметить, что если кахахстанец заключит соглашение с DAZN, то, вполне вероятно, он проведет третий бой с нынешним обладателем титулов WBC/WBA в среднем весе и WBA в суперсреднем весе Саулем Альваресом, поскольку Канело уже является клиентом этого стримингового сервиса.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Том Лефллер.
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