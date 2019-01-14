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Майки Гарсия может провести бой против Пакьяо

Майки Гарсия может провести бой против Пакьяо
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Майки Гарсия изъявил желание встретится с Мэнни Пакьяо после победы над Спенсом.

Обладатель чемпионских титулов в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что не против встретиться с Мэнни Пакьяо, если сможет победить Эррола Спенса, бой с которым пройдет 16 марта.

По словам боксера, он уже несколько лет говорит о желании боксировать с филиппинцем.

"Я знаю, что Пакьяо также хочет большой поединок. Мой поединок со Спенсом - большая битва. И я уверен, что Пакьяо хочет боя с победителем. Ему нужны новые вызовы, потому что он все еще составляет конкуренцию. Он по-прежнему хочет боксировать с лучшими, несмотря на свой возраст.

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Мэнни - достойный соперник. Думаю, бой против него был бы масштабным. Мне нравится эта идея. В течение нескольких лет я говорил, что все-таки буду драться с Пакьяо. Когда у меня была пауза в выступлениях, мне не поступало предложений, а сейчас передо мной открывается много возможностей", - цитирует Гарсию Fightnews.

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Напомним, недавно Майки заявил, что украинец Василий Ломаченко избегает боя против него: "Вы правда считаете, что я мог бы заполучить бой с Ломаченко? Он же вызывает меня в ринг с того дня, как побил Николаса Уолтерса (ноябрь 2016 года, – ред.). Он постоянно заявляет о своей готовности и при этом продолжает драться с другими" - заявил Гарсия.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Майки Гарсия.
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