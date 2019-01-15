Промоутер Джошуа рассказал, кто может стать следующим соперником британца

Новости спорта: Эдди Хирн не отрицает, что на Уэмбли может никто и не будет драться в апреле.

Промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, что у британского чемпиона есть четыре возможных варианта для ближайшего боя. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу iFL TV.

«Энтони хочет драться против Деонтея Уайлдера, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Он также хочет драться против Тайсона Фьюри, а после комментариев Уайта — он также хочет Диллиана».

Каждый из этих боксеров получил предложение провести бой против Энтони на Уэмбли, 13 апреля. Если никто не ответит положительно, у Джошуа, скорее всего, будет другой сопернику в другую дату.

«Если Джошуа не сможет найти соперника на 13 апреля, то он, скорее всего, будет драться против Джаррела Миллера в Нью-Йорке. Это не будет в апреле, а в мае или в самом начале июня. Но это четвертый вариант».

При этом Хирн отметил, что если Джошуа не сможет подтвердить соперника на Уэмбли, то бронь стадиона, скорее всего, придется отменить:

«Если не сможем найти соперника для Энтони Джошуа на 13 апреля на Уэмбли, есть несколько вариантов, что сделать мэйн-ивентом шоу. Хотя это маловероятно. Если мы откажемся от даты — на Уэмбли до конца года бои проводить не сможем».

Что касается конкретно Диллиана Уайта, то Эдди Хирн встречался с ним и обсуждал разные варианты следующего боя для британца. Помимо этого промоутер заявил, что готов улучшить предложение по бою с Джошуа для британца.

«Я сделаю улучшенное предложение Диллиану Уайта. Не верю, что первое предложение было «смешным». Да, это не было отменное предложение, но это шанс подраться за чемпионские пояса и получить несколько миллионов».

Диллиан Уайт на днях в интервью британским СМИ назвал первое предложение команды Энтони Джошуа «смешным». По словам Уайта, ему предложили меньше, чем он получил за бой против Дерека Чисоры.

В том же интервью Хирн опроверг возможность проведения боя между Диллианом Уайтом и Владимиром Кличко в апреле на Уэмбли. А сам Владимир ранее заявил, что не планирует возвращаться в ринг.