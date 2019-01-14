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Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг

Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг
18:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный украинский боксер Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении на ринг.

Боксер Владимир Кличко не собирается возвращаться в ринг. Украинец назвал фальшивыми новости о возобновлении карьеры. Об этом сообщил журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в своем Твиттере.

«Владимир Кличко заявил Sports Illustrated, что слухи о его возвращение в ринг этой весной для боя против Диллиана Уайта ложь. В текстовом сообщение Кличко назвал болтовню [по поводу боя с Уайтом] fake news».

Информацию о возможном возвращении Кличко-младшего первым огласил британский журналист Стив Банс, заявив, что одним из вариантов для главного боя на Уэмбли будет возвращение Владимира Кличко (64-5, 53 KO) в ринг. Соперником украинца должен был стать британский боксер, предпочтительно, Диллиан Уайт.

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Диллиан в свою очередь заявил, что готов встретиться с Владимиром Кличко, если украинец пожелает такого боя.

При этом намеки на возвращение Кличко-младшего еще в октябре 2018 года сделал промоутер Эдди Хирн, но позже менеджер Кличко заявил, что украинец не будет возвращаться в профессиональный бокс. Впрочем, спустя несколько дней Владимир Кличко опроверг наличие менеджера и заявил, что любые решения принимает только лично.

В декабре Эдди Хирн заявлял, что Владимир очень хочет вернуться в бокс. По словам британца, он даже написал подобную смс-ку Энтони Джошуа, где указал, что вполне может справиться с любым боксером в дивизионе.

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Владимир Кличко закончил карьеру летом 2017-го года, решив не проводить реванш против Энтони Джошуа. Именно британец нанес украинскому боксеру последнее поражение в карьере, отправив того в нокаут в апреле 2017-го года.

После завершения карьеры Кличко-младший поддерживает спортивную форму. В 2018-м году он проводил спарринги против другого украинца, Александра Усика.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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