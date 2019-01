Владимир Кличко возвращается в бокс

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру в 2019 году. Об этом сообщает британский журналист Стив Банс.

"Я придерживаюсь мнения, что Джошуа в апреле встретится с Джарреллом Миллером в США. Возможно, апрельский вечер на Уэмбли вообще отменят либо найдут замену.

Не знаю, можно ли это говорить, но я слышал о том, что Владимир Кличко будет драться снова. Его соперником будет не Фьюри и не Джошуа, а другой британский тяжеловес. И не исключено, что он будет драться на «Уэмбли", – сказал Банс.

Last year we saw @Tyson_Fury successfully return to the ring.@bigdaddybunce has news of another former heavyweight World Champion potentially plotting his comeback!

Download the Costello and Bunce 2019 preview Podcast @BBCSounds

https://t.co/TUtgjgHGEw pic.twitter.com/5yUUmNj3IA

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 10 января 2019 г.