Владимир Кличко возвращается в бокс

Новости спорта: Такую информацию озвучил авторитетный британский журналист Стив Банс.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко может возобновить карьеру в 2019 году. Об этом сообщает британский журналист Стив Банс.

"Я придерживаюсь мнения, что Джошуа в апреле встретится с Джарреллом Миллером в США. Возможно, апрельский вечер на Уэмбли вообще отменят либо найдут замену.

Не знаю, можно ли это говорить, но я слышал о том, что Владимир Кличко будет драться снова. Его соперником будет не Фьюри и не Джошуа, а другой британский тяжеловес. И не исключено, что он будет драться на «Уэмбли", – сказал Банс.

Last year we saw @Tyson_Fury successfully return to the ring.@bigdaddybunce has news of another former heavyweight World Champion potentially plotting his comeback! Download the Costello and Bunce 2019 preview Podcast @BBCSounds https://t.co/TUtgjgHGEw pic.twitter.com/5yUUmNj3IA — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) 10 января 2019 г.

Со слов журналиста, пока нет конкретики о возможном сопернике украинца. Но его имя связывают с Диллианом Уайтом.

"Его имя связывают с "большим британским супертяжеловесом" - именно тот поединок, который мы можем увидеть 13 апреля. Это одна из тех сумасшедших битв, которая может начать этот славный год. Да, это могут быть и фейковые новости, но они могут оказаться реальными. Пока что это все слухи", - добавил Банс.

Читайте также: Виталий Кличко: Владимиру не хватило одной победы

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. В декабре 2018 года промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Владимир Кличко хочет вернуться.