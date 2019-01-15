Красюк встретится с Хирном, чтобы обсудить будущее Усика

Новости спорта: Александр Усик продолжает отдыхать, проводя время со своей семьей.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пока так и не объявил о своем будущем, а именно - вкаком дивизионе состоится его следующий поединок.

Пока все болельщики украинца гадают останется ли он защищать пояса или отправится в супертяжи за новым вызовом, Усик отдыхает вместе со своей семьей, набираясь сил.

Как сообщает BoxingScene, на текущей неделе сопромоутеры Усика Александр Красюк и Эдди Хирн проведут встречу, на которой обсудят положение своего подопечного.

"Усик продолжает наслаждаться отдыхом со своей семьей и на данный момент нет никаких переговоров. Красюк на этой неделе проведет встречу с Хирном, где они и обсудят следующий бой украинца", - говорится в сообщении.

Напомним, Усик отдыхает в одной из самых популярных гостиниц мира и демонстрирует форму Динамо Киев со своей фамилией.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн пообещал в скором времени объявить, в каком весе продолжит карьеру Усик.