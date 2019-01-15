Амир Хан: Я мусульманин, и я выступаю совершенно против терроризма

Новости спорта: Будущий соперник Кроуфорда Амир Хан прокомментировал ситуацию с терроризмом.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился мыслями о проблеме отношения к мусульманам в Европе, признавшись, что в социальных сетях его часто называют «террористом».

«Думаю, что большую роль во всём этом играет то, что происходит в мире. Особенно это касается терроризма. Я не стану говорить, что ко мне относятся хуже, чем к другим. Вообще, мне повезло даже больше. Но в социальных сетях меня часто называют террористом. Я мусульманин, и я выступаю совершенно против терроризма. Но есть люди, которые всегда хотят в кого-то тыкать пальцем, они смотрят новости и слушают всё это, а потом говорят: „Да Амир один из них“.

Я такой же британец, как и другие. Я родился в Великобритании и представлял эту страну на Олимпиаде, принеся ей медаль. Я считаю себя британцем. Люди же могут говорить всё, что им нравится», — приводит слова Хана BoxingScene.

Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд 20 апреля проведёт поединок с экс-обладателем титулов в двух весовых категориях британцем Амиром Ханом, сообщает ESPN. Поединок был официально анонсирован сегодня, 15 января, на специальной пресс-конференции.