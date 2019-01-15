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Беринчик появится на украинском ТВ в новом для себя шоу

Беринчик появится на украинском ТВ в новом для себя шоу
19:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик снова появится в проекте телеканала «1+1».

Украинский боксер Денис Беринчик станет одним из тренеров в новом сезоне телевизионного шоу «Лига смеха», сообщает портал liga-smexa.com.ua.

Ранее спортсмен участвовал в другом проекте канала «1+1», «Танцы со звездами», из которого вылетал дважды.

В своем последнем бою Денис Беринчик (10-0, 7 КО) выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Украинский боксер Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions 22 декабря провела последний большой вечер бокса в 2018 году. Главным событием стал бой за титул WBO International в легком весе между 30-летним украинцем Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Беринчик - Кристобаль: полное видео боя

Ранее генеральный директор компании K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что следующий бой Беринчик проведет в апреле.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Бокс новости, Лига смеха.
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