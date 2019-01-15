Деревянченко назвал следующего соперника

Новости спорта: Украинский боксер Сергей Деревянченко готовится к поединку - следующий бой состоится весной в США.

Сергей Деревянченко на своей странице в соцсетях сообщил, что начал подготовку к бою с немцем Дежком Кулкаем.

Следующим соперником украинского боксера Сергея Деревянченко должен стать немец Джек Кулкай.

Сегодня стало известно, что бой должен состояться весной в США. Ориентировочно бой состоится в марте.

Последний к этому моменту бой Деревянченко провел против Дэниэля Джейкобса, потерпев поражение. В случае победы над Кулкаем украинец снова сможет претендовать на титул в поединке с Джейкобсом.

33-летний Кулкай провел 28 боев, потерпев 3 поражения.

Напомним, что Сергей Деревянченко уже претендовал на титул IBF, но в чемпионском поединке уступил американцу Даниэлю Джейкобсу в октябре 2018 года. По истечении 12 раундов один судей отдал победу Сергею Деревянченко со счетом - 114:113, а двое других - Дэниелу Джейкобсу со счетом - 115:112.