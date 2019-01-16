Кроуфорд: Амир - один из лучших боксеров полусреднего веса

Новости спорта: Американец заявил, что Амир - один из лучших боксеров полусреднего веса.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал подписание контракта на поединок с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Амиром Ханом.

"Я всегда хотел проводить поединки только с лучшими соперниками. Амир — один из лучших боксеров полусреднего веса. Он бывший чемпион, и я буду искать возможности уничтожить его. Я в восторге от этого поединка и полагаю, что такой бой выведет мою карьеру на новый уровень", — цитирует американца BoxingScene.

Напомним, поединок Кроуфорда и Хана состоится 20 апреля, место проведения боя пока неизвестно. Предполагается, что соперники встретятся в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер-Гарден.

Недавно глава Top Rank Боб Арум заявил, что поединок с Ханом не станет для Кроуфорда легкой прогулкой.

Ранее тренер Кроуфорда заявил, что его подопечный мог сменить весовую категорию из-за отсутствия соперников.