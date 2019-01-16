Скачать
Среда, 16.01.2019
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Фран Соль переходит в киевское Динамо
Фран Соль переходит в киевское Динамо

Кроуфорд: Амир - один из лучших боксеров полусреднего веса

Кроуфорд: Амир - один из лучших боксеров полусреднего веса
01:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американец заявил, что Амир - один из лучших боксеров полусреднего веса.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал подписание контракта на поединок с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Амиром Ханом.

"Я всегда хотел проводить поединки только с лучшими соперниками. Амир — один из лучших боксеров полусреднего веса. Он бывший чемпион, и я буду искать возможности уничтожить его. Я в восторге от этого поединка и полагаю, что такой бой выведет мою карьеру на новый уровень", — цитирует американца BoxingScene.

Напомним, поединок Кроуфорда и Хана состоится 20 апреля, место проведения боя пока неизвестно. Предполагается, что соперники встретятся в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер-Гарден.

Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг

Недавно глава Top Rank Боб Арум заявил, что поединок с Ханом не станет для Кроуфорда легкой прогулкой.

Ранее тренер Кроуфорда заявил, что его подопечный мог сменить весовую категорию из-за отсутствия соперников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Теренс Кроуфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фран Соль переходит в киевское Динамо
02 Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
03 Ястремская: За две недели вы узнаете обо мне
04 Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную
05 Беринчик появится на украинском ТВ в новом для себя шоу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь