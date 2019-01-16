Миллер нашел соперника на бой 18 января

Новости спорта: Супертяжеловес Миллер может встретиться с Давейко.

Команда американского супертяжеловеса Джарелла Миллера (23-0-1, 20 КО) продолжает искать ему соперника для поединка, который запланирован на 18 января в Нью-Йорке.

Как сообщает боксерский инсайдер Майк Коппингер, сейчас команда Миллера пытается договориться о бое с другим американским боксером Джоем Давейко (19-6-4, 11 КО), который, впрочем, хочет больше денег за этот бой, чем ему предлагают.

Брайант Дженнингс и Джой Давейко

Напомним, что именно Давейко является пока единственным соперником Миллер на профессиональном ринге, которого Джаррелл не смог победить - в поединке Миллера с Давейко, который состоялся 19 января 2013 года, по итогам четырех раундов была зафиксирована ничья.