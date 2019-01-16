Скачать
Среда, 16.01.2019
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Фран Соль переходит в киевское Динамо
Фран Соль переходит в киевское Динамо

Миллер нашел соперника на бой 18 января

Миллер нашел соперника на бой 18 января
04:17 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Супертяжеловес Миллер может встретиться с Давейко.

Команда американского супертяжеловеса Джарелла Миллера (23-0-1, 20 КО) продолжает искать ему соперника для поединка, который запланирован на 18 января в Нью-Йорке.

Как сообщает боксерский инсайдер Майк Коппингер, сейчас команда Миллера пытается договориться о бое с другим американским боксером Джоем Давейко (19-6-4, 11 КО), который, впрочем, хочет больше денег за этот бой, чем ему предлагают.

Брайант Дженнингс и Джой Давейко

Владимир Кличко опроверг слухи о возвращении в ринг

Напомним, что именно Давейко является пока единственным соперником Миллер на профессиональном ринге, которого Джаррелл не смог победить - в поединке Миллера с Давейко, который состоялся 19 января 2013 года, по итогам четырех раундов была зафиксирована ничья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Джарелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фран Соль переходит в киевское Динамо
02 Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
03 Ястремская: За две недели вы узнаете обо мне
04 Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную
05 Беринчик появится на украинском ТВ в новом для себя шоу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь