"Мы будем биться": Кролла - о предстоящем бое против Ломаченко

Новости спорта: Британский боксер Энтони Кролла сообщил, что команде Василия Ломаченко было сделано предложение о бое.

Британский боксер Энтони Кролла сообщил, что команде Василия Ломаченко было сделано предложение о бое. Британец уверен, что ему удастся шокировать чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

«Я не питаю иллюзий, насколько это тяжелый бой [против Ломаченко]. Я уверен, что смогу удивить мир, я найду способ. Ломаченко очень талантлив, но посмотрим, что произойдет. Он сам выбирает свой путь, но, надеюсь, мы будем биться», — цитирует боксера The Sun.

Британец напомнил, что является претендентом на титул чемпиона WBA в легком весе.

«В данный момент, я знаю, что Ломаченко и его команде было сделано предложение о бое, надеюсь, это произойдет. Думаю, если он будет драться в Великобритании, то это должен быть я или Люк Кэмпбелл. У меня есть преимущество, как у претендента на его титул».

Промоутер украинца Боб Арум сообщил, что хочет летом провести бой Ломаченко с Кроллой.

В декабре прошлого года Ломаченко победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) по единогласному решению судей. Таким образом, Ломаченко объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.