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Арум рассказал о дальнейших планах Ломаченко

Арум рассказал о дальнейших планах Ломаченко
10:27 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Промоутер украинского чемпиона Василия Ломаченко рассказал о дальнейших планах боксера.

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, сообщил, что претенденты на титул IBF в легком весе Ричард Комми и Иса Чаниев подписали контракт на бой с украинцем. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO выйдет на ринг 12 апреля в Лос-Анджелесе.

«2 февраля Ричард Комми и Иса Чаниев будут сражаться за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня уже подписали контракт на встречу с Ломаченко в апреле. Если это произойдет, это будет его следующий бой», — цитирует Арума Talksport.com.

Промоутер отметил, что Ломаченко хочет драться в Англии.

Ломаченко рассказал о самом тяжелом бое в карьере

«Летом, я хотел бы привести Ломаченко в Англию и устроить бой против Кроллы. Я знаю, что Лома хотел бы драться в Великобритании».

Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник

Ранее украинец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В декабре прошлого года Ломаченко победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) по единогласному решению судей. Таким образом, Ломаченко объединил пояса чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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