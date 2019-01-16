Комми и Чаниев подписали контракт на бой с Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко в следующем бою попробует завоевать третий чемпионский пояс в легком весе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боба Арума в интервью talksport.com рассказал, что боец из Ганы Ричард Комми и россиянин Иса Чаниев подписали контракт на бой с украинцем Василием Ломаченко.

Комми и Чаниев встретятся 2 февраля в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, а победитель боя проведет обїединительный поединок с Василием Ломаченко.

"2 февраля состоится бой Ричарда Комми против Исы Чаниева за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня подписали контракт на бой с Ломаченко на апрель. Посмотрим, произойдет ли это", - заявил Арум.