Скачать
Среда, 16.01.2019
Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок
Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская

Комми и Чаниев подписали контракт на бой с Ломаченко

Комми и Чаниев подписали контракт на бой с Ломаченко
17:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Василий Ломаченко в следующем бою попробует завоевать третий чемпионский пояс в легком весе.

Глава промоутерской компании Top Rank Боба Арума в интервью talksport.com рассказал, что боец из Ганы Ричард Комми и россиянин Иса Чаниев подписали контракт на бой с украинцем Василием Ломаченко.

Комми и Чаниев встретятся 2 февраля в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе, а победитель боя проведет обїединительный поединок с Василием Ломаченко.

"Мы будем биться": Кролла - о предстоящем бое против Ломаченко

"2 февраля состоится бой Ричарда Комми против Исы Чаниева за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня подписали контракт на бой с Ломаченко на апрель. Посмотрим, произойдет ли это", - заявил Арум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фран Соль переходит в киевское Динамо
02 Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
03 Шахтер подписал одного из лучших защитников УПЛ
04 Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную
05 Ястремская: За две недели вы узнаете обо мне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь