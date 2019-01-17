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Бокс. Команда Деревянченко выиграла торги на бой с Кулкаем

Бокс. Команда Деревянченко выиграла торги на бой с Кулкаем
03:20 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Лу Дибелла победил в назначенных IBF торгах на право проведения отборочного поединка в среднем весе.

Американский промоутер Лу Дибелла, представляющий интересы средневеса Сергея Деревянченко, победил в назначенных IBF торгах на право проведения отборочного поединка в среднем весе украинцем, занимающим третью строчку рейтинга, и Джеком Кулкаем, пока что находящимся на второй позиции.

Согласно правилам организации первая строка рейтинга вакантна, и ее займет победитель этого отборочного боя, который автоматически станет обязательным претендентом на титул, принадлежащий сейчас Дэниэлу Джейкобсу, который победил Деревянченко в октябре прошлого года раздельным решением судей.

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Предложение Лу Дибеллы составило 425 тысяч долларов и превзошло предложение единственного конкурента — промоутеров Кулкая из Aegon Promotions в размере 397 тысяч. По правилам конкурса Кулкай получит 65 процентов от призового фонда, предложенного победителем, а Деревянченко — 35. По словам Дибеллы, он планирует провести этот бой в марте или апреле, предположительно, в одном из шоу Premier Boxing Champions

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IBF, Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Лу Дибелла.
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