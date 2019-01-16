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Экс-тренер сборной Украины по боксу рассказал, почему ушел в отставку

Экс-тренер сборной Украины по боксу рассказал, почему ушел в отставку
11:01 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Дмитрий Сосновский рассказал о своем уходе с поста наставника сборной Украины по боксу.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал о своей отставке.

– Неожиданным было то, как все произошло. Ведь я отчитался в Министерстве спорта и молодежи Украины, отчет приняли. Контракт с министерством у меня до 2020 года. И тут пришлось писать заявление. Я об этом не жалею. Насколько мне известно, заявление уже подписал министр Игорь Жданов. То есть отставку приняли.

- Как все происходило?

– Ко мне от имени Владимира Продивуса обратился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун и сказал, что Владимир Степанович попросил меня написать заявление. Я набрал его, чтобы услышать подтверждение, но связи с ним не было. В конце написал заявление. Это было еще 27 ноября. Потом месяц я работал, меня вообще никто не трогал. И в двадцатых числах декабря я позвонил Пискуну и спросил, что мне делать, ведь заявление написано, а тренировочный сбор приближается. Через несколько дней он мне еще раз предложил написать заявление. И 27 декабря написал второе заявление – об увольнении с 9 января.

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- Пискун объяснил вам причину отставки?

– Конкретных объяснений не было, а они меня интересуют. Провальная Олимпиада 2016 года? По моему мнению, она не была провальной. Конечно, выступили далеко не так, как на Олимпиаде 2012 года. Но я считаю, что и Буценко, и Матвийчук, и Солоненко в Рио заслуживали медали и свои поединки минимум не проиграли. У нас могла быть медаль.

Хижняк вообще не попал на Олимпийские игры, а через 9 месяцев стал чемпионом Европы, мира и лучшим боксером планеты. Он реально был одним из самых сильных. А Дмитрий Замотаев и Геворг Манукян были третьими на чемпионате мира 2015 года, а на Олимпиаду даже не попали. То есть много нюансов. Сейчас вообще много вопросов в самой АIВА и мы видим, что там происходит.

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Я сторонник того, что в выступлении сборной – удачном или нет – не может быть заслуга или вина одного человека. Если в Лондоне-2012 мы получили 5 медалей, то это не только благодаря Сосновскому. Это заслуга многих-многих людей. Благодарен всем. Украина богата талантами, и я уверен, что у нас будут чемпионы, независимо от того, есть Сосновский на посту главного тренера или нет. Украинский бокс был и будет, все равно у нас будут появляться Клички, Котельники, Ломаченки, Дзинзируки, – сказал Сосновский.

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Бокс, Дмитрий Сосновский, Новости бокса.
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