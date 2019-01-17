Усик и Ломаченко показали состояние украинских дорог (Видео)

Новости спорта: Боксеры обратили внимание на качество дорожного покрытия в Украине.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко решили провести часть своего новогоднего отпуска на родине. Во время одной из поездок по стране спортсмены обратили внимание на состояние дорог.

На видео видно, как машина Усика Toyota "справляется" с ямами на дороге и болотом вместо асфальта.

"Вот такая дорога под Мелитополем (Запорожская область). За 10 лет ни разу не видел эту дорогу хотя бы в удовлетворительном состоянии! По всей трассе стоят машины с пробитыми покрышками, с лопнувшими колесными дисками! Сколько еще можно издеваться над водителями? Это полная ж*па", - написали в объединенном Instagram боксеров Lomus_17.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Усик вошли в топ-5 боксеров мира по версии BoxingScene, а тренер боксеров Анатолий Ломаченко признан журналом The Ring тренером года.