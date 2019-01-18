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Дженнингс: Уайлдер проиграл Фьюри

Дженнингс: Уайлдер проиграл Фьюри
06:38 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Брайант Дженнингс хочет получить шанс на чемпионский бой в супертяжелом весе.

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Брайант Дженнингс 18 января проведет поединок против Оскара Риваса , и 34-летний американец уверен в том, что получит еще один шанс на завоевание титула чемпиона мира. Его тренер Джон Дэвид Джексон считает, что Дженнингс, начавший заниматься боксом в 24 года, все еще совершенствуется и стал намного лучше со времени поражения от Владимира Кличко и Луиса Ортиса .

«Все дороги открыты, — цитирует Дженнингса ESPN. — Вы так не считаете? Все дороги открыты, и единственная причина того, что кто-то может должно удерживать титул — это подковерные игры, разные формальности и прочее. Честно говоря, Уайлдер проиграл Фьюри, но бокс таков, каков он есть, и так и будет».

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Дженнингс сотрудничает с промоутерской компанией Top Rank, и для получения титульного поединка ему скорее всего необходимо будет стать обязательным претендентом.

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«Это часть игры, — сказал вице-президент Top Rank Карл Моретти. — Это очевидно потребует больше времени и всего остального, но, на мой взгляд, если не сложится второй бой Фьюри и Уайлдера, и мы не увидим боя Джошуа и Уайлдера, тогда Дженнингс ничем не хуже всех остальных претендентов на титульный бой, и мы будем действовать исходя из этого».

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Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса.
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