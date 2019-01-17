WBC обязала Уайлдера и Фьюри начать переговоры о реванше

Новости спорта: Боксеры должны договориться о реванше до 5 февраля.

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал заявление на своем официальном сайте, в котором обязал чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) и экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) начать переговоры о реванше.

Если команды обоих боксеров не смогут найти общий язык до 5 февраля, то в штаб-квартире WBC придется проводить промоутерские торги.

Первоначальное разделение призового фонда в пропорции 70 на 30 в матче-реванше будет следующим: 60 процентов получит Уайлдер, 40 процентов — Фьюри.

Ранее сообщалось, что реванш между непобежденными боксерами состоится в мае-июня 2019 года.

Первый бой между Уайлдером и Фьюри, состоявшийся в начале декабря 2018 года, закончился вничью, хотя американец дважды посылал британца в нокдаун.