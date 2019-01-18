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Промоутер Джошуа рассказал о предложениях, сделанных Фьюри и Уайлдеру

Промоутер Джошуа рассказал о предложениях, сделанных Фьюри и Уайлдеру
07:00 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал ход переговоров с командами Уайлдера и Фьюри.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о финансовых предложениях, которые чемпион WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получили в связи с возможным поединком против чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа .

«Тайсону Фьюри был предложен гонорар в денежном выражении, а не процент от призового фонда, потому что именно такое предложение он выразил желание получить, — прокомментировал Хирн недавнее высказывание своего конкурента Фрэнка Уоррена о том, что предложенное Фьюри разделение гонорара далеко от 60/40. — Если он хочет процент, если он хочет 60/40, мы конечно же можем это обсудить. Но 50/50 в этом бою не будет, потому что это бой чемпиона с четырьмя поясами против претендента. Мы уважаем Тайсона Фьюри и высоко оцениваем его как боксера, но здесь речь идет не об уважении, а о бизнесе».

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Хирн также заявил, что готов предложить разделение гонорара в пропорции 60/40 и Деонтею Уайлдеру. На данный момент предложение Хирна выглядит следующим образом: разделение гонорара в пропорции 65/35 в пользу Джошуа, первый бой 13 апреля в Англии на стадионе «Уэмбли» и гарантированный матч-реванш в США с разделением гонорара 50/50 в случае победы Уайлдера в первом поединке и 70/30 в пользу Джошуа, если первый бой выиграет он.

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Кроме того, Хирн пообещал, что если Уайлдер и Фьюри не договорятся о матче-реванше, он обязательно будет участвовать в конкурсе заявок WBC и предложит крупную сумму, чтобы получить этот бой для трансляции на DAZN. «Почему бы Эдди Хирну не предложить безумную сумму на промоутерском аукционе? Точнее, почему бы DAZN не предложить безумную сумму — ведь это не мои деньги, — сказал Хирн. — Я буду участвовать в аукционе и готов поставить целое состояние, но сомневаюсь, что до этого дойдет».

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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