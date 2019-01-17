Усик в свой день рождения кардинально сменил имидж

Новости спорта: Свой тридцать второй День рождения Александр Усик встретил на Бали.

Сегодня у абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика День рождения, ему исполнилось 32 года.

Украинский боксер встретил его на Бали и в честь своих именин резко поменял имидж.

Он становился олимпийским чемпионом 2012, выигрывал чемпионат мира 2011 и был чемпионом Европы 2008, также он является многократным чемпионом Украины среди любителей.

Украинец провел 16 профессиональных боев, в которых одержал 16 побед, а 12 из них завершил нокаутом.

Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а также Кубка Мохаммеда Али.

Прошлый 2018 год для украинца был выдающимся, его признали лучшим боксером такие издания, как Yahoo, ESPN, Sport Illustrated, The Ring и WBA, BoxingScene.