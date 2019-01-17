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Усик в свой день рождения кардинально сменил имидж

Усик в свой день рождения кардинально сменил имидж
14:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Свой тридцать второй День рождения Александр Усик встретил на Бали.

Сегодня у абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика День рождения, ему исполнилось 32 года.

Украинский боксер встретил его на Бали и в честь своих именин резко поменял имидж.

 
 
 
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Безумное утро. Всем мир. #relaxtime #usyk #loma #usyksportswear #bali #goodmorning #goodhair #usyk17 #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Он становился олимпийским чемпионом 2012, выигрывал чемпионат мира 2011 и был чемпионом Европы 2008, также он является многократным чемпионом Украины среди любителей.

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Украинец провел 16 профессиональных боев, в которых одержал 16 побед, а 12 из них завершил нокаутом.

Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а также Кубка Мохаммеда Али.

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Прошлый 2018 год для украинца был выдающимся, его признали лучшим боксером такие издания, как Yahoo, ESPN, Sport Illustrated, The Ring и WBA, BoxingScene.

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IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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