Красюк и Хирн обсудили будущее Усика (Видео)

Новости спорта: Украинский абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик вернется на ринг в апреле.

Пока Усик отдыхает в одной из самых популярных гостиниц мира и демонстрирует форму Динамо Киев со своей фамилией, его промоутеры собрались, чтобы определиться с его соперником.

Британский промоутер Эдди Хирн, директор промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит, промоутер Александр Красюк и менеджер Эгис Климас встретились в Нью-Йорке. О результатах переговоров пока неизвестно, но участники переговоров не забыли о дне рождения украинского чемпиона, записав ему поздравление.

Прошлый 2018 год для украинца был выдающимся, его признали лучшим боксером такие издания, как Yahoo, ESPN, Sport Illustrated, The Ring и WBA, BoxingScene.