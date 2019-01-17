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Красюк и Хирн обсудили будущее Усика (Видео)

Красюк и Хирн обсудили будущее Усика (Видео)
21:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик вернется на ринг в апреле.

Пока Усик отдыхает в одной из самых популярных гостиниц мира и демонстрирует форму Динамо Киев со своей фамилией, его промоутеры собрались, чтобы определиться с его соперником.

Британский промоутер Эдди Хирн, директор промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит, промоутер Александр Красюк и менеджер Эгис Климас встретились в Нью-Йорке. О результатах переговоров пока неизвестно, но участники переговоров не забыли о дне рождения украинского чемпиона, записав ему поздравление.

Александру Усику - 32: главные достижения украинского чемпиона (Видео)

Прошлый 2018 год для украинца был выдающимся, его признали лучшим боксером такие издания, как Yahoo, ESPN, Sport Illustrated, The Ring и WBA, BoxingScene.

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IBF, Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Александр Усик.
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