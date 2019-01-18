Гвоздик может провести объединительный бой с обидчиком Ковалева

Новости спорта: После реванша с Сергеем Ковалевым Элейдер Альварес может провести объединительный бой с Александром Гвоздиком.

Следующий бой украинского чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика может быть объединительным.

Промоутер обладателя титула WBO Элейдера Альвареса Иван Мишель сообщил, что в случае успешной защиты пояса в бою против Сергея Ковалева, его подопечный с большой долей вероятности встретится с украинцем.

"Элайдер Альварес провеет бой с Сергеем Ковалевым. Если он победит, то мы с уверенностью можем сказать, что следующий бой, скорее всего, будет объединительным с Александром Гвоздиком. Это планы на 2019 год. Как будет дальше - посмотрим", - сказал Мишель в эфире телеканала TVA Sports.