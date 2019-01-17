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Усик рассказал, как просил Анатолия Ломаченко стать его тренером

Усик рассказал, как просил Анатолия Ломаченко стать его тренером
22:53 Чт, 17 Январь 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Усик признался, что на бой против Майриса Бриедиса выходил без плана.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик в интервью своему каналу Youtube рассказал о бое с Майрисом Бриедисом и как после этого боя обратился за помощью к Анатолию Ломаченко.

"В бою с Бриедисом я обрел опыт, что несмотря на обстоятельства, которые происходят у тебя в жизни, ты не должен отходить от намеченного плана подготовки. Там плана на бой не было.

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Такие бои тоже нужны. Если бы я выиграл нокаутом, то я бы не пересмотрел свои действия. Тогда произошел абгрейт себя, команды. Тогда подключился к команде тот человек, который на протяжении всей карьеры присутствовал, но в стороне – Анатолий Николаевич Ломаченко.

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Я приехал к нему и говорю: "Помогите, потому что это сделать некому". Так сложилось, что у Анатолия Николаевича появилось время и он сделал то, что сделал.

Почему не было плана на бой? А кто его должен был придумать? Он был, но сырой. Это моя вина. Была молодежность, шапкозакидательство. Я никого не виню. Все, что у меня не получается, виноват только я", - рассказал Усик.

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