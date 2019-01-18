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The Ring: Кличко вернется на три боя

The Ring: Кличко вернется на три боя
13:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Владимир Кличко ведет переговоры о контракте на три боя.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассматривает возможность провести три заключительные бои в карьере. Об этом сообщает The Ring.

Украинец провел переговоры со стримминговим сервисом DAZN о выгодной сделке, которая включает в себя три боя. Владимир обсуждал соглашение непосредственно с уроженцем Украины Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN Group, стоимость которой оценивается в 16,3 миллиарда долларов.

По словам источников, первый бой Кличко намерен провести против не самого сильного соперника. Поединок может пройти в Германии, где украинец долгое время жил и проводил бои.

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Вторым поединком, ожидается, станет реванш с Тайсоном Фьюри, а третьим - повторный бой с Энтони Джошуа.

Также отмечается, что Владимир не ведет переговоры о поединке с Диллианом Уайтом.

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