The Ring: Кличко вернется на три боя

Новости спорта: Владимир Кличко ведет переговоры о контракте на три боя.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко рассматривает возможность провести три заключительные бои в карьере. Об этом сообщает The Ring.

Украинец провел переговоры со стримминговим сервисом DAZN о выгодной сделке, которая включает в себя три боя. Владимир обсуждал соглашение непосредственно с уроженцем Украины Леном Блаватником, мажоритарным акционером DAZN Group, стоимость которой оценивается в 16,3 миллиарда долларов.

По словам источников, первый бой Кличко намерен провести против не самого сильного соперника. Поединок может пройти в Германии, где украинец долгое время жил и проводил бои.

Вторым поединком, ожидается, станет реванш с Тайсоном Фьюри, а третьим - повторный бой с Энтони Джошуа.

Также отмечается, что Владимир не ведет переговоры о поединке с Диллианом Уайтом.