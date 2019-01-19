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"Хотелось ему врезать": Усик о бое с Хуком

&quot;Хотелось ему врезать&quot;: Усик о бое с Хуком
05:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: k2ukraine

Новости спорта: Александр Усик вспомнил свою победу над Марко Хуком.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик вспомнил победу над Марко Хуком, которую он одержал техническим нокаутом в 10-м раунде в сентябре 2017 года в рамках Всемирной суперсерии.

"Очень хотел с ним побоксировать, даже когда у него пояс был, потому что он такой наглый, грязный парень, очень самоуверенный.

Знаешь, завоевал пояс, вроде выиграл у чемпиона мира у Кшиштофа Гловацки. И говорят: "Вот если сейчас вот тут выиграет, то можно говорить, что он сильный". Меня вообще это не шибёт, что говорят "сильный" или нет. Как определить силу?

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С Хуком очень интересный поединок. Как раз в нём я начал более умно действовать. Потому что чем сложнее оппонент, тем ты больше из себя достаёшь откуда-то из запасов, ячеечки. Это хорошо, потому что это рост. Когда эти ячейки не открываются, ты стоишь на месте.

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Конечно, хотелось дать ему. Но судья рано остановил, не до конца Марко получил, что должен был. С Хуком происходило нечто неимоверное, он горел, как дом со сруба, он пылал, но огнетушителя не было. Это его обратная сторона – обзывался, сквернословил, толкался.

Конечно, хотелось ему врезать, я ему по печёнке нормально там врезал. Когда он стоит уже такой помятый, становишься добрее к человеку. Но у меня не было к нему злобы, хотелось именно по-спортивному наказать его. Так где-то и получилось. Плюс ещё ему рефери помог, хотя можно ещё было секунд десять, там бы ещё ударчиков пять вылетело", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

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Марко Хук, IBF, WBC, WBO, WBA, Александр Усик, Усик-Хук.
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