"Хотелось ему врезать": Усик о бое с Хуком

Новости спорта: Александр Усик вспомнил свою победу над Марко Хуком.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик вспомнил победу над Марко Хуком, которую он одержал техническим нокаутом в 10-м раунде в сентябре 2017 года в рамках Всемирной суперсерии.

"Очень хотел с ним побоксировать, даже когда у него пояс был, потому что он такой наглый, грязный парень, очень самоуверенный.

Знаешь, завоевал пояс, вроде выиграл у чемпиона мира у Кшиштофа Гловацки. И говорят: "Вот если сейчас вот тут выиграет, то можно говорить, что он сильный". Меня вообще это не шибёт, что говорят "сильный" или нет. Как определить силу?

С Хуком очень интересный поединок. Как раз в нём я начал более умно действовать. Потому что чем сложнее оппонент, тем ты больше из себя достаёшь откуда-то из запасов, ячеечки. Это хорошо, потому что это рост. Когда эти ячейки не открываются, ты стоишь на месте.

Конечно, хотелось дать ему. Но судья рано остановил, не до конца Марко получил, что должен был. С Хуком происходило нечто неимоверное, он горел, как дом со сруба, он пылал, но огнетушителя не было. Это его обратная сторона – обзывался, сквернословил, толкался.

Конечно, хотелось ему врезать, я ему по печёнке нормально там врезал. Когда он стоит уже такой помятый, становишься добрее к человеку. Но у меня не было к нему злобы, хотелось именно по-спортивному наказать его. Так где-то и получилось. Плюс ещё ему рефери помог, хотя можно ещё было секунд десять, там бы ещё ударчиков пять вылетело", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.