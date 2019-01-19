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Усик рассказал, почему согласился боксировать с Гассиевым в Москве

Усик рассказал, почему согласился боксировать с Гассиевым в Москве
00:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта: Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему согласился провести поединок против россиянина Мурата Гассиева в Москве.

Напомним, этот бой состоялся в июле 2018 года в рамках финала Мировой суперсерии. Победу единогласным решением судей одержал Усик.

"После переноса боя с Гассиевым из Саудовской Аравии в Россию пошли разговоры, что нельзя ехать, что не пускают, много людей говорили, что я плохо делаю, что еду куда-то. Но больше людей было, которые поддерживали, говорили, что надо боксировать. Собрать все пояса воедино и боксировать за это… Это вообще сумасшедшее событие всего мирового бокса.

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А не поехать, потому что это кому-то не нравится… Я же кормлю свою семью и тех, кто нуждается во мне, не вы же меня кормите. Я вас люблю и уважаю, но не буду думать так, как вы. Я и не должен. Если вам нравится белый цвет, а мне зелёный, то это не делает нас врагами, а просто делает людьми с разными вкусами.

После боя абсолютно все люди в Москве вели себя красиво. Со всех сторон. Это хорошо, когда нет никаких потасовок, оскорблений, драк. Это говорит о том, что мы взрослеем", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

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IBF, WBC, WBO, WBA, Александр Усик, Мурат Гассиев, Усик - Гассиев, Александр Усик - Мурат Гассиев.
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