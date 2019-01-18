Майки Гарсия дал прогноз на бои Пакьяо - Бронер и Кроуфорд - Хан

Новости спорта: Майки Гарсия определили фаворитов боев Пакьяо - Бронер и Кроуфорд - Хан.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия считает Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда фаворитами в предстоящих поединках против Эдриэна Бронера и Амира Хана , однако не думает, что победы дадутся им легко.

«Думаю, Бронер многих удивит своим выступлением, — сказал Гарсия в интервью The Ring Digital. — Многие уже списали Бронера, но я боксировал с ним и понимаю, что он на самом деле очень талантлив и может действовать весьма эффективно. Полагаю, он выступит намного лучше, чем от него ожидают. Не уверен, однако, что этого хватит для победы. Скорость Мэнни и его комбинации ставят перед Бронером очень сложную задачу. Поэтому я думаю, что Мэнни победит».

В поединке между Теренсом Кроуфордом и Амиром Ханом Гарсия также отдает предпочтение действующему чемпиону. «Теренс Кроуфорд — великолепный боксер, очень атлетичный и техничный, левша с серьезным ударом, очень хорошо умеющий использовать преимущество в росте и дистанции атаки, — сказал он. — Лучшие годы Хана уже позади. Ему не удается завоевать чемпионский титул уже с 2011-2012 года. Он все еще боксирует, все еще активен и показывает бокс высокого уровня, у него есть скорость. Думаю, он в первую очередь будет делать ставку на скорость и комбинации, стремясь создать сложности Кроуфорду. Хан не сможет обмениваться с ним ударами, когда он пытается это делать, всегда оказывается потрясен — у него просто недостаточно крепкий подбородок. Поэтому он будет избегать разменов, избегать превращения боя в драку. Это интересный поединок. Мне кажется, что Теренс должен победить, но посмотрим».