Официально: Альварес - Джейкобс договорились о бое

Новости спорта: Чемпионы мира проведут объединительный поединок 4 мая.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес следующий поединок проведет с чемпионом по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Встреча состоится 4 мая. Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.

Где пройдет поединок пока не известно.

Напомним, что свой предыдущий бой Альварес провёл 15-го декабря в Нью-Йорке и сумел победить британца Рокки Филдинга, отобрав у него таким образом титул WBA в суперсреднем весе.

А Дэниел Джейкобс 27 октября победил раздельным решением судей украинца Сергея Деревянченко.