Официально: Альварес - Джейкобс договорились о бое

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес следующий поединок проведет с чемпионом по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Встреча состоится 4 мая. Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.

May the 4th be explosive



#CaneloJacobs pic.twitter.com/Rroq86SO8f

— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 17 января 2019 г.