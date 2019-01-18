Официально: Альварес - Джейкобс договорились о бое

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес следующий поединок проведет с чемпионом по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.
Встреча состоится 4 мая. Об этом сообщает промоутерская компания Golden Boy.
May the 4th be explosive
#CaneloJacobs pic.twitter.com/Rroq86SO8f
— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 17 января 2019 г.
Где пройдет поединок пока не известно.
Напомним, что свой предыдущий бой Альварес провёл 15-го декабря в Нью-Йорке и сумел победить британца Рокки Филдинга, отобрав у него таким образом титул WBA в суперсреднем весе.
А Дэниел Джейкобс 27 октября победил раздельным решением судей украинца Сергея Деревянченко.