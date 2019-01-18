Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко ведет переговоры с платформой DAZN о своем возвращении на ринг. Об этом заявил журналист The Ring Майк Коппингера.
Согласно сведениям Коппингера, Кличко заинтересован в контракте на три поединка:
Первый бой может пройти со средним по уровню соперником в Германии, где прошла большая часть карьеры украинского чемпиона.
Вторым поединком может стать реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Кличко проиграл ему в 2015 году, а спустя год дважды по вине британца срывались переговоры о реванше.
Третьим поединком может стать еще один реванш с Энтони Джошуа, которому украинец уступил в 2017 году.
Источник сообщает, что Кличко ведет переговоры о своем возвращении напрямую с акционером DAZN Сэром Леном Блаватником, у которого украинские корни.
Стоит отметить, что по условиям сделки Кличко может стать всемирным послом DAZN. В данный момент им является Криштиану Роналду.
В рамках соглашения DAZN внесет значительный финансовый вклад в деятельность ЮНЕСКО, на чем настаивает Владимир Кличко.