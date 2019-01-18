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Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN

Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
16:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Владимир Кличко может возобновить боксерскую карьеру.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко ведет переговоры с платформой DAZN о своем возвращении на ринг. Об этом заявил журналист The Ring Майк Коппингера.

Согласно сведениям Коппингера, Кличко заинтересован в контракте на три поединка:

Первый бой может пройти со средним по уровню соперником в Германии, где прошла большая часть карьеры украинского чемпиона.

The Ring: Кличко вернется на три боя

Вторым поединком может стать реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Кличко проиграл ему в 2015 году, а спустя год дважды по вине британца срывались переговоры о реванше.

Третьим поединком может стать еще один реванш с Энтони Джошуа, которому украинец уступил в 2017 году.

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Источник сообщает, что Кличко ведет переговоры о своем возвращении напрямую с акционером DAZN Сэром Леном Блаватником, у которого украинские корни.

Стоит отметить, что по условиям сделки Кличко может стать всемирным послом DAZN. В данный момент им является Криштиану Роналду.

В рамках соглашения DAZN внесет значительный финансовый вклад в деятельность ЮНЕСКО, на чем настаивает Владимир Кличко.

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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