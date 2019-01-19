Кличко рассказал о своем примере для подражания

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал, кто является для него примером для подражания.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, кто является для него примером для подражания.

На своей странице в социальной сети Владимир опубликовал видео боксерской тренировки известного немецкого журналиста Хартмута Шерзера, которому в прошлом году исполнилось 80 лет.

«Один из наглядных примеров принципа F.A.C.E. - Хартмут Шерзер. Посмотрите на его абсолютный фокус, его ловкость?! Я до сих пор поражаюсь его навыкам и координации, а его выносливость впечатляет: настоящий пример для подражания, чемпион не только в спортивной журналистике и один из моих особых союзников на протяжении двух десятков лет. Можете себе представить: ему исполнилось 80 в прошлом году! Большое уважение и благодарность Хартмуту за вдохновение. Надеюсь, он также вдохновил и вас на отличные выходные», - написал Владимир.