Ривас - Дженнингс. Видео брутального нокдауна

Не имеющий поражений 31-летний колумбийский супертяжеловес Оскар Ривас одержал досрочную победу над бывшим соискателем титула чемпиона мира в супертяжелом весе Брайантом Дженнингсом .

Ривас с самого начала боя пытался давить на соперника, однако Дженнингс предпочитал двигаться и уклоняться от разменов. Лишь в двенадцатом раунде Ривасу удалось донести до цели акцентированный удар, который потряс Дженнингса, а потом еще несколькими ударами отправить противника на настил ринга. Дженнингс сумел подняться, однако после еще нескольких безответных ударов Риваса рефери остановил поединок.

Oscar Rivas puts Bryant Jennings on the mat and then grabs the TKO with a flurry of punches. #JenningsRivas pic.twitter.com/XChCyUtrKD

— Top Rank Boxing (@trboxing) 19 января 2019 г.